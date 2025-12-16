Belföld
A Gondosóra program egyedülálló a világon
Biztonságot ad az óra
Koncz Zsófia a Bálna rendezvényközpontban tartott eseményen közölte: a Gondosóra felhasználóinak száma már meghaladta a 950 ezret.
A kormány 2010 óta egy igazi családbarát fordulatot hajtott végre, a ennek az ékköve a Gondosóra hálózat elindítása, hiszen alanyi jogon 65 éves kor felett „egy nagyon fontos gondoskodást, törődést tudnak adni az időseknek” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal.