Társadalmi elutasítottság övezi Brüsszel terveit

Miközben az Európai Unió progresszív vezetése a tagállami szuverenitás szisztematikus leépítésén dolgozik, a magyarok a legmeghatározóbb közéleti témákban – mint a rezsiárak, az illegális migráció, a kábítószer-használat és –kereskedelem szabályozása – nem bíznák Brüsszelre a döntés jogát. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatás arra is rávilágít, hogy a lakosság elutasítóan viszonyul az Európai Bizottság és a nyomásgyakorló szervezetek által erőltetett progresszív politikai prioritásokhoz is: a polgárok a genderideológia iskolai oktatása helyett egyértelműen a hazafias nevelésre helyeznék a hangsúlyt – közölte a hatóság

A Szuverenitásvédelmi Hivatal több alkalommal felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Bizottság és a tagállamokban működő nyomásgyakorló szervezetek – egy brüsszeli vezetésű föderalista birodalom intézményi megalapozása érdekében – a tagállami autonómia gyengítésére törekednek – írták.

A felmérés rámutatott, hogy a közvélemény egyetlen vitatott szabályozási kérdésben sem bízná a döntés jogát Brüsszelre, és ragaszkodik Magyarország önálló mozgásterének megőrzéséhez.

A megkérdezettek döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy – az Európai Unió helyett – a magyar embereknek kell dönteniük a rezsiárak (80 százalék), az illegális migráció és az iskolai szexuális nevelés (75 százalék), illetve a politikai nyomásgyakorló szervezetek tevékenységének (73 százalék) szabályozásáról.

A magyarok ugyancsak magas arányban tartanák nemzeti hatáskörben a kábítószer-használattal és –kereskedelemmel (71 százalék), valamint a homoszexuálisok és transzneműek jogaival (67 százalék) összefüggő döntési jogköröket – tették hozzá.

Ezenfelül a lakosság határozottan ellenzi azt a gyakorlatot, amelynek keretében a brüsszeli elit és a külföldről finanszírozott hálózati szereplők a magyar társadalom értékstruktúrájától idegen ideológiákat igyekeznek rákényszeríteni hazánkra – írták.

A kutatási adatok tanúsága szerint válaszadók többsége (58 százaléka) nem támogatná, hogy az iskolákban genderideológiát oktassanak, ugyanakkor 10-ből 7 magyar (70 százalék) indokoltnak tartja a hazafias nevelést az oktatási intézményekben – áll a közleményben.