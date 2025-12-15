Belföld
Nagyértékű képalkotó eszközök az egészségügyben
Fontos a gyors, precíz diagnosztika
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára
Fotó: Facebook/Takács Péter
Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése; a készülék szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában. A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján – hangsúlyozta, hozzátéve: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.