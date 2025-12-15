Belföld
Hétvégi határsértők
Péntektől vasárnapig tizenhárom határsértő ellen intézkedtek a rendőrök
A szolgálatot teljesítő rendőrök 2025. december 12-én 0 óra és december 14-én 24 óra közötti időszakban összesen 13 határsértőt tartóztattak fel - Képünk illusztráció
Fotó: police.hu
Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 28 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.