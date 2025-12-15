Hétvégi határsértők

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében öt határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 28 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.