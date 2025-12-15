2026. január 8., csütörtök

Előd

Hétvégi határsértők

Péntektől vasárnapig tizenhárom határsértő ellen intézkedtek a rendőrök

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 7:29
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hét, vasárnap egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében öt határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Hétvégi határsértők
A szolgálatot teljesítő rendőrök 2025. december 12-én 0 óra és december 14-én 24 óra közötti időszakban összesen 13 határsértőt tartóztattak fel - Képünk illusztráció
Fotó: police.hu

Az elmúlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 28 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

