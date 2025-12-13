Orbán Viktor: Brüsszel harmadszor akar választást nyerni

– Én nem csinálok mást, csak azokat a terveket, álmokat, amelyek a magyarok több mint száz éve hordoznak, megpróbálom valóra váltani – mondta Orbán Viktor Andor Éva kérdésére a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásának mohácsi állomásán.

A kormányzás szerinte egy szakmai ügy, amit sokan el tudnak végezni, és Orbán Viktort nem is ez motiválja: az ő terve nem csak az, hogy jobb kormányunk legyen, hanem az, hogy megváltoztassa a sorsunkat: vesztesekből győztesek legyünk.

– A megvertség érzése kicsi jelekből is érzékelhető. A magyarok nem beszéltek így mindig, de az elmúlt évszázad, az, hogy a 20. századot elvesztettük, ilyenné tett bennünket – mutatott rá a kormányfő, aki szerint ezen túl kell lépni. Mint mondta, úgy szeretne a politikai életből távozni, hogy Magyarországra nézve azt mondhatja: ez a régió gazdasági központja, legversenyképesebb országa, itt erő van, jólét.

Kitért arra is, milyen fontos a világ megértése, amire szerinte a magyarokban inkább megvan az igény, mint a nyugati emberekben, és személy szerint arra törekszik, hogy mindenki megértse, mit miért tesz.

Mohácsról szólva elmondta: a városi szimbolikus, hiszen itt fordult meg a magyar történelem. „Nemzeti nagylétünk nagy temetője” – fogalmazott, ám azzal folytatta, hogy a magyarság Mohácsot is túl tudta élni, és ha azt, akkor bármit: nincs lehetetlen.

A rossz hírekről

Andor Éva szóba hozta az uniós elit háborúpárti politikáját, és kiemelte, hogy Brüsszel végül úgy döntött: elveszi a befagyasztott orosz vagyont, ami a jogállamiság semmibe vétele. Orbán Viktor szerint ez több egyszerű gazdasági kérdésnél. Ez egy hadüzenet Oroszországnak.

– Minden országnak van devizatartaléka, amit a nemzetközi szabályok szerint külföldön kell tartani. Az orosz tartalék nagy része Belgiumban van, ugyanabban a pénzintézetben, ahol Magyarországé is. Azzal, hogy az EU befagyasztotta az orosz vagyont, a pénzügyi rendszer egyik alapszabályát vette semmibe. Emiatt mindenki el fog gondolkozni, hova vigye a tartalékát. Ráadásul, ha az oroszok pert indítanak, és megnyerik, az bedöntheti a belga gazdaságot – fejtette ki a miniszterelnök.

Még kényesebbé teszi a helyzetet, hogy Donald Trump béketerve számol ezzel az összeggel, és erről egyeztettek is az oroszokkal.

Orbán Viktor azt is felidézte, hogy a háborúpárti elit azzal áltatott mindenkit, hogy a végén egy fillérjükbe sem fog kerülni Ukrajna támogatása, mert majd elveszik az oroszok pénzét. Ha viszont a befagyasztott orosz vagyonhoz nem lehet hozzányúlni, akkor generációkra eladósodnak mindazok, akik kötelezettségeket vállaltak a háború finanszírozása érdekében.

Hozzátette: az a terv is életveszélyes, hogy a tagállamoktól összegyűjtenek valamennyi pénzt, és arra óriási hiteleket vesznek fel.

Brüsszel választást akar nyerni

A miniszterelnök szerint a 2026-os a harmadik választás 2018 óta, amit Brüsszel meg akar nyerni. Korábban is voltak viták, de Magyarország 2016-ban vált veszélyessé, a migrációs válság alatt. Akkor rajtunk kívül mindenki elfogadta azt az álláspontot, hogy a bevándorlás jó, mert megoldást jelent a demográfiai problémákra, a munkaerőhiányra.

Mára persze kiderült, hogy a magyaroknak volt igaza, és a problémás bevándorlóktól egyre többen akarnak szabadulni, például úgy, hogy egy részüket áttelepítik hozzánk. Részben erről szól a Tisza Párt által is támogatott migrációs paktum – emlékeztetett Orbán Viktor.

Tehát a kormányfő szerint a Magyarország elleni támadások egyik fő oka az, hogy a brüsszeli elit szemszögéből nézve rossz példát mutat, lázít, amikor azt mondja, hogy Európának meg kell védenie magát, ragaszkodnia kell a történelmi-kulturális gyökereihez. Hangsúlyozta azt is: a migráció nem múlt idő, a jövő legfontosabb kérdése, újra és újra meg kell védeni magunkat.

Arra a felvetésre, hogy a paktum szerint, aki nem fogad be senkit, annak súlyos összegeket kell fizetni, Orbán Viktor jelezte: nem vagyunk egyedül, így lehetséges az ellenállás sikere.

A digitális honfoglalásról

Az internet világ gyakran durva, arctalan és nyegle, ami idegen a konzervatív közösségtől. Viszont ténykérdés, hogy ez lett az új piactér, az emberek az interneten beszélik meg a dolgokat. A Digitális Polgári Körök létrehozását az a felismerés ösztönözte, hogy a világhálónak nem kell szükségképpen ilyennek lennie.

– Találjuk meg a "nemzeti algoritmust". Költözzünk fel mi is, lakjuk be, ne engedjük át a baloldalnak a teret – sorolta. Ugyanakkor azt is elmondta: még nem vagyunk ott, ahol kellene, a baloldal még mindig erősebb az internetes térben. A választásokig hátra lévő körülbelül 120 napban a nemzeti oldalnak fel kell jönnie döntetlenre ahhoz, hogy nyerni tudjon – tette hozzá.

A jobboldal feladatairól

A soros úgy hozta, hogy a jobboldalnak a baloldal hibáit kell kijavítania. Ez volt 1998-ban, a Bokros-csomag pusztítása után, és 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai-korszak rombolása után – idézte fel a miniszterelnök annak kapcsán, hogy a napokban Bokros Lajos ismét feltűnést keltett.

Persze a kormány ennél többre vállalkozott: a jobboldal szerint a gazdaság arra való, hogy mindenki érdemei és képességei szerint gazdagodhasson, meg tudja teremteni az otthonát, fel tudja nevelni a gyermekeit tisztességgel, és végül méltósággal élhessen nyugdíjasként. A balliberális oldal viszont a társadalmi mérnökösködés eszközeként kezeli a gazdaságot, eltörölné, ahogy már többször megtette, a fiatalok és a családok támogatásait, a munkajövedelmeket pedig súlyos adókkal terhelné az újraosztás jelszavával – mindennek az eredményét kétszer is megtapasztalhattuk, és a Tisza sem ígér mást, mint amit korábban kaptunk a baloldaltól.

Nézői kérdésre megismételte a figyelmeztetését: mindegy minek hívja magát és ki vezeti az aktuális ellenzéket, a szelet a vitorlájukba Brüsszelből fújják, az igazi ellenfél és az igazi fenyegetés Brüsszel.