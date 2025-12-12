Újabb beruházások részesültek Építőipari Nívódíjban

A magyar építőipar legrangosabb elismerését nyerte el több, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában megvalósult építmény; a Nemzeti Atlétikai Központ sikerei után a Tomori Pál Kalocsa-Paks Duna-híd, a Szekszárdon kialakított új interaktív könyvtár és levéltár, a Dunakeszi Diáknegyed, valamint a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia és a székesfehérvári MET Aréna is építőipari nívódíjban részesült – közölte a tárca pénteken.

Ismertették: az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását idén 25. alkalommal, nyolc kategóriában hirdette meg az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma. A díj a kiemelkedő színvonalon megvalósított építmények szakmai elismerésére szolgál. Az ünnepélyes átadót az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) hagyományos évzáró közgyűlésén, december 10-én rendezték meg. A díjazott beruházások mind technológiai, mind építészeti szempontból kiemelkedő teljesítményt képviselnek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium több projektben is építtetőként és lebonyolítóként közreműködött.

A Tomori Pál híd Magyarország első feszített-függesztett (extradosed) technikával készült, 946 méter hosszú Duna-hídja, mely 2021-2024 között épült meg Kalocsa és Paks között. A feszítő-kábeles technika lényege, hogy a kábelek a híd teljes hosszában végigfutnak, egyszerre függesztve és feszítve a szerkezetet. A híd tervezési feladatait a CÉH Tervezőiroda látta el, míg a kivitelezési feladatokért a Duna Aszfalt felelt.

Új interaktív könyvtár és levéltár épült Szekszárdon a helyi Építész Alkotóműhely tervei alapján. A Szekszárdi Tudásközpontnak keresztelt hatezer négyzetméteres komplexum az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának biztosít új otthont. A ZÁÉV Építőipari Zrt. kivitelezésében megvalósult, közel zéró energiaigényű épület működését napelemek biztosítják, a tetőfelület egy részén pedig zöldfelületet alakítottak ki, valamint az épület környékét is parkosították, tovább erősítve a fenntartható működés feltételeit.

Az Incorso Design tervei alapján, a West Hungária Bau kivitelezésében elkészült Dunakeszi Diáknegyed zöldmezős beruházásban két új, közel nulla energiaigénnyel fenntartható közoktatási létesítmény épült Dunakeszin. A beruházás keretében kéttannyelvű gimnázium és szakgimnázium költözhetett a komplexumba. A központi költségvetési forrásból épülő iskolák mellett jelentős sportcélú fejlesztések is megvalósultak: többmedencés városi uszoda, valamint tornacsarnokok is épültek, a hozzá kapcsolódó közlekedési infrastruktúrával együtt. A létesítmény 1500 tanuló befogadására alkalmas, amellyel Magyarország egyik legnagyobb közoktatási létesítményévé vált.

A székesfehérvári MET Aréna elsősorban jégkorongmérkőzések számára biztosít méltó helyszínt. A multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok modern építészeti megoldásokkal és fenntartható technológiákkal épült az Építészkohó tervei alapján. A küzdőtér mérete a különböző rendezvénytípusokhoz igazítható, befogadóképessége sporteseményeken 5900 fő, míg koncertek esetén akár 8000 fő is lehet. A Market Építő által megvalósított épület kivitelezése során kiemelt szempont volt a fenntarthatóság: a jégkészítés során felhasznált víz több mint 80 százalékát újrahasznosítják, a csarnok fűtését és hűtését pedig villamos energia és 204 talajszonda biztosítja.

A Sukorón felépült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia épületegyüttese kiemelten nagy hangsúlyt fektet a sporttudományi csúcstechnológiára és a Makovecz Imre által kialakított organikus építészeti megoldások alkalmazására. Az épületkomplexum terve a Designplan generáltervezésében készült, a Planbau Mérnöki Irodával, a Triskell Épülettervező Kft.-vel együttműködésben.

Közleményében az ÉKM hangsúlyozta: a most elnyert nívódíjak egyértelműen bizonyítják, hogy az állami beruházások a minőség területén is példát mutatnak. Ezt a szemléletváltást erősíti a 2023-ban elfogadott, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény is, amely a szakmailag igényes és átlátható beruházási kultúrát teszi meg alapelvnek. A most díjazott építmények mind azt üzenik: ha közösségi forrásokból építünk, akkor a közösség számára a legmagasabb színvonalon kell építenünk. Ez a kormányzat építési politikájának iránya, és ez az a szakmai mérce, amelyet közös felelősségünk tovább erősíteni – írta a tárca.