Több mint 100 iskolában épül mászófal

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az idei évben kiírtuk az iskolai mászófal-építési programot, és a legnagyobb meglepetésünkre több mint 130 iskola jelentkezett, végül 106 iskolának támogattuk a mászófal-építését – hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Székesfehérváron pénteken.

Révész Máriusz a város legnagyobb falmászótermének, a Hi5 bouldernek a megnyitóján arról beszélt, nem akarják megmondani az embereknek, ki mit mozogjon, igyekeznek azonban megteremteni a lehetőségét annak, hogy bárki kedvére válogathasson a sportolási lehetőségekből.

Ennek érdekében sok szervezettel együttműködnek, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetséggel is. Velük közösen írták ki a mászótermek építését segítő pályázataikat, amelyekre minden évben egy-két mászóterem jelentkezik, elsősorban vidékiek, ezért is érte őket meglepetésként, hogy az iskolák ennyire aktívak voltak mászófalak építésében – fűzte hozzá.

Azt mondta, hogy a székesfehérvári terem kialakítását is segítették: a 124 millió forint értékű beruházásban 33 millió forint volt az állami támogatás.