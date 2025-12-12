Kiemelt cél a gyermekvédelem megerősítése

Az elmúlt időszak döntései is jelzik, hogy a kormány kiemelt célja a gyermekvédelem megerősítése és az ezen a területen dolgozók megbecsülése – jelentette ki Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az időseket és fogyatékossággal élőket gondozó Gólyafészek Otthon új intézményének pénteki átadó ünnepségén, Karcagon.

Fülöp Attila köszöntőjében arról beszélt: örömteli a fejlesztés ténye, ugyanakkor szomorú kötelezettség is, hiszen sokkal jobb lenne, ha azok a gyermekek, akikről itt fognak gondoskodni, saját családjukban nőhetnének fel. Ám vannak esetek, amikor erre nincs lehetőség, ezért is született döntés az új 32 férőhelyes részleg kialakításáról Karcagon, ahol a szomszédos kórházban hagyott, fogyatékossággal élő csecsemők és kisbabák kapnak majd elhelyezést, szeretetet, mindennapi törődést és szakszerű gondoskodást.

Jelezte: az új otthont fokozatosan töltik fel és párhuzamosan biztosítják ehhez a személyi feltételeket is. Emlékeztetett: a kormány az elmúlt időszakban számos olyan intézkedést tett a gyermekvédelemben, melyek a keretek bővítését, stabilizálását, javítását szolgálták és szolgálják.

A legfontosabbak között említette a nevelőszülői hivatás megerősítését, felidézve, hogy 10 éve ezt a tevékenységet a polgári kormány minősítette hivatássá és ma olyan pénzügyi támogatás, illetve díjazásnövelés van mögötte, mely versenyképessé teszi minden más foglalkozással összehasonlítva.

Céljuk, hogy lehetőség szerint minden, saját szüleit nélkülözni kénytelen gyermek mégis családban nevelkedhessen – húzta alá. Megjegyezte, hogy emellett különleges helyzetekben szükség van más típusú ellátási formákra is.

Szavai szerint a mostani emeléssel legalább kétszeres, három, vagy ennél több gyermekről gondoskodva pedig ennél is nagyobb mértékű plusz díjazásban részesülnek a nevelőszülők. Hosszú távon ezzel is szeretnék biztosítani a családközpontú gyermekellátást – tette hozzá.

Emellett döntött a kormány arról is, hogy 2026. január 1-től általános, 15 százalékos béremelés lesz a szociális és gyermekvédelmi területen – közölte. Megjegyezte, hogy ehhez kapcsolódóan további 17 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben élő fiatalokra fordítandó közvetlen kiadásaira és a rendszer további megerősítésére. Mindez egyúttal köszönet az ezen a nehéz területen dolgozók áldozatos munkájáért is – fogalmazott az államtitkár.