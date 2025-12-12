Potápi Árpád János lelki korlátok nélkül gondolkodott egységes magyar nemzetben

Potápi Árpád János már csak gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott, lelki korlátok nélkül szolgálta szűkebb és tágabb hazáját ennek megfelelően - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tolna vármegyei Kakasdon csütörtökön.

Gulyás Gergely a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén kiemelte: Potápi Árpád János több mint másfél évtizeden keresztül irányította a magyar nemzetpolitikát, és ez idő alatt a segítségével jelentős eredményeket ért el e területen Magyarország nemzeti kormánya.

Utalt arra, hogy egy olyan országban, amely területének kétharmadát elveszítette, a politikusok számára a rendszerváltás óta az egyik legfontosabb kérdés, hogy az egységes magyar nemzet oldalán állnak-e.

Potápi Árpád János a miniszter szerint már csak bukovinai székely gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott, „számára egyértelmű volt, hogy ennek a szolgálatnak lehetnek közjogi korlátai, de lelkiek sohasem” - fogalmazott, kiemelve, hogy nem csupán ennek megfelelően élt, de e szellemben szolgálta szűkebb és tágabb közösségét is.

Felidézte: politikai pályája során végig élvezte a választók bizalmát, akik háromszor választották meg Bonyhád polgármesterévé, hét alkalommal pedig a térség országgyűlési képviselőjévé, a kormányzat pedig több mint egy évtizeden át bízta meg a nemzetpolitika irányításával.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy ez utóbbi időszaknak komoly, kézzel fogható eredményei vannak: az alaptörvényben rögzítették Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjéből fakadó kötelességeit, biztosították 1,2 millió külhoni magyar számára az állampolgárságot, a választójogot, s indítottak el identitáserősítő, gazdaságélénkítő intézkedéseket a határokon túl - sorolta.

Érdemei annak is köszönhetők, hogy Potápi Árpád János mindig „világossá tette, milyen értékeket vall és a közéletben mit képvisel” - mondta, kiemelve, hogy „vele lehetett egyet nem érteni, (…) de haragudni rá nem”, mert egyenes ember volt, aki „tisztességesen és őszintén élt, világosan megfogalmazta érveit és azt, hogy mit miért tesz” - méltatta.

Bár Potápi Árpád János fiatalon távozott, mégis elmondható, hogy teljes életutat hagyott maga mögött, amelyen „a bukovinai székelyekre jellemző kitartással (…) és a magyar nemzethez való tartozás gondolatától vezérelve” szolgálta közösségét - mondta Gulyás Gergely, kiemelve, hogy az erre való emlékezést az alapítvány és a díj is szolgálja.

Potápi Katalin Zsuzsanna, a díjat alapító Potápi Árpád János Alapítvány kuratóriumának elnöke, a néha államtitkár lánya kiemelte: a nemzetpolitika ügyét előbbre vivők mellett Tolna vármegye gyarapodásának elősegítésén munkálkodókat szeretnék elismerni a díjjal évről évre. Hozzáfűzte: a díjazottak olyan emberek, akiket vélekedése szerint édesapja is szívesen kitüntetett volna.

Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, az alapítvány kuratóriumának tagja arról szólt, hogy Potápi Árpád János művét halála óta is folytatják követői, akik jó példával járnak elöl a hagyományok tisztelete kapcsán, az értékek védelme tekintetében és szívből patrióták a szűkebb és tágabb hazájukban is.

A díjat életre hívó alapítvány Potápi Árpád János születésnapján - idén március 28-án - kezdte meg tevékenységét.

A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elnevezésű szervezet célja a névadó emlékének őrzése, közéleti és politikai örökségének ápolása és továbbadása, létrehozói pedig kiemelt feladatuknak tekintik, hogy éltessék és képviseljék azokat az ügyeket, nemes célokat, amelyekért Potápi Árpád János egész életén át dolgozott. Ezek között a nemzeti összetartozás erősítését, az egységes nemzetben való gondolkodást, valamint Tolna vármegye gyarapodásának támogatását említették meg a szervezet korábbi, MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mivel Potápi Árpád János korábban úgy fogalmazott, hogy „mindenki a saját közösségében, a saját településén kell megtegyen mindent annak érdekében, hogy a magyarságnak ne csak múltja, jelene, hanem jövője is legyen”, ennek jegyében, emléke előtt tisztelegve alapították meg a Potápi Árpád János-díjat.

A díjjal azon embereket és szervezeteket ismerik el, akik kimagasló tevékenységet végeztek, maradandót alkottak Potápi Árpád János szívügyeinek területein, így a nemzetpolitika, a külhoni magyarság támogatása, valamint Tolna vármegye gyarapodásának segítése, a térségben élő nemzetiségek és népcsoportok, kiemelten a bukovinai székelység támogatása terén.

A díjat idén Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád kormánypárti polgármestere és Lászlófy Pál István erdélyi magyar matematika-fizika szakos tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja és első elnöke vehette át.

A rendezvényen a laudációk és a beszédek mellett zenei produkciókat is előadtak a Csík Zenekar tolmácsolásában.