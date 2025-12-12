Miskolc is csatlakozik a kábítószerellenes küzdelemhez

Miskolc közgyűlése a csütörtöki ülésén tudomásul vette a Kábítószerellenes Települések Szövetsége (KETESZ) megalapításáról szóló tájékoztatást, és megerősítette az ahhoz kapcsolódó aláírt szándéknyilatkozatot. Így a vármegyeszékhely is csatlakozik a kábítószerellenes küzdelemhez - közölte az MTI-vel csütörtökön a városi önkormányzat sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a dokumentum egy új, országos önkormányzati együttműködés első lépése a kábítószer-használat visszaszorításáért, a közösségek megerősítéséért és a helyi biztonság növeléséért. A szándéknyilatkozat aláírását Miskolc kezdeményezte több településsel együtt, Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával.

Mint írták, a megállapodás célja, hogy országos szintű, települések közötti tudásmegosztás és összehangolt fellépés jöjjön létre a kábítószer-probléma helyi szintű kezelése érdekében. A KETESZ létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat nem jelent jogi kötelezettséget, ugyanakkor kijelöli az önkormányzatok közös szakmai irányát.

Az irányelvek között van a prevenció és a közösségépítés megerősítése, a jó gyakorlatok megosztása, az együttműködés fejlesztése a rendészeti és szociális területeken, valamint a helyi közösségek védelme a kábítószerrel összefüggő jelenségekkel szemben.

"Miskolc ezzel a lépéssel világossá teszi: aktív alakítója, nem pedig passzív szemlélője kíván lenni az országos drogellenes együttműködésnek" - olvasható a közleményben.