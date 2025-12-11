A katonák szolgálatának köszönhetően Magyarország biztonságosabb hely lett. Az elvárásaink magasak, ezzel pedig arányban állnak az illetmények, az elismerések és az egyéb juttatások – mondta a honvédelmi miniszter a Bálna Honvédelmi Központban tartott csütörtöki évzáró állománygyűlésen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: elvitathatatlanul a mostani volt a rendszerváltás óta legintenzívebb és leglátványosabb eredményekkel záruló ciklus a honvédelmi ágazatban.

Mint mondta, véghezvitték a 2015-ben indított haderőfejlesztési reformot, erre a ciklusra esett az eszközök beérkezése, a tervekből működő rendszerek álltak fel, ezzel és az új szolgálati kultúrával új hadsereg alakul.

Megjegyezte: fontos célja, hogy a ciklus végéig minden beérkezett új eszközhöz megkötött, forrásokkal feltöltött karbantartási megállapodásokat kössenek.

Mint mondta, a négyéves ciklust beárnyékolta az ukrajnai háború, a hőn áhított béke, amely mellett a kormány a kezdetektől kiáll, még nem következett be. Mint mondta, Európa az utóbbi években gyengébb lett gazdasági és diplomáciai értelemben, és katonailag sem lett erős, ami miatt a háború a következő időszakban is velünk marad. Megjegyezte: elindult az európai haderő-fejlesztés, ami akár jót is hozhat a Magyar Honvédségnek, de remélhetőleg „nem fog kisiklani” és nem lesz „álruhába öltöztetett ukrajnai segélycsomag”.

Kiemelte: Magyarország eközben igyekszik alakítani környezetét, megbecsült tagjai vagyunk a NATO-nak, és a honvédség idén három földrészen, 12 országban, 15 misszióban, közel 1500 katonával vett részt nemzetközi missziókban. Hozzátette: az ország megtapasztalhatta, hogy számíthat a katonáira, és a reméli, a katonák is érzik, hogy szeretik őket.

Sikeres volt a toborzás, a költségvetéssel feltöltött beosztásoknál 90 százalékos a feltöltöttség, másfél év alatt 7500 új tartalékos csatlakozott a honvédséghez. Egyszerűsödött a honvédek jogállásáról szóló jogi keretrendszer, az állományilletékes parancsnokok nagyobb felelősséget kaptak – sorolta a változásokat. Kiemelte az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot, amely a rendszerváltoztatás óta megszervezett legnagyobb és legösszetettebb gyakorlat volt, és amelyből számos tapasztalatot szereztek.

Hozzátette: az elvárásaik magasak, ezzel pedig arányban állnak az illetmények, az elismerések és az egyéb juttatások. Mint mondta, a katonák ebben a ciklusban átlagosan 35 százalékos illetményemelésben részesültek, a honvédség így a piacon is versenyképes fizetésnek számító illetményeket biztosít. Idén december 16-ig 120 ezer forint érkezik a katonák Széchenyi Pihenőkártyájára, az év végi teljesítményelismerésben pedig több mint 17 ezren részesültek, átlagosan mintegy 390 ezer forint összegű juttatást kaptak.

Elmondta: jövőre 22 ezer szerződéses és hivatásos katona kapja meg a fegyverpénzt, amelynek átlagos összege meghaladja az 5,5 millió forintot. A külföldi katonai műveletekben résztvevő katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya a jövő év elejétől 10 százalékkal emelkedik. Megtérítik a szolgálati helyre járás költségeit, és emelkedik a gépjárművel történő munkába járáshoz biztosított költségtérítés mértéke is. Jövőre a pályázat alapján nyújtható lakástörlesztési támogatás maximális összege bruttó egymillió forintra, a gyermekeiket egyedül nevelők és a nagycsaládosok támogatását szolgáló lakhatási hozzájárulás bruttó 750 ezer forintra emelkedik. A vásárlási és építési célból nyújtott munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedik.

A hivatásos és szerződéses állományú katonák, kormánytisztviselők, honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók is igénybe vehetik az egymillió forintos otthontámogatást, az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők részére a munkáltatói hozzájárulás a jelenlegi összeg duplájára emelkedik. A 10 év alatti gyermekek után járó SZÉP Kártya juttatás jogosultsági szabályai is kedvezően változnak és 2026-tól a nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege is több mint a duplájára, 5 millió forintra emelkedik – sorolta.

A közelgő választási kampánnyal kapcsolatban megerősítette: a hadsereg nem politizál és azt kérte mindenkitől, tartsák távol a politikát a hadseregtől. Hozzátette: az előttünk álló választás az utolsó, amikor Magyarország eldöntheti a viszonyát ahhoz, mi történik, és abban befolyása lehet az EU-n és NATO-n keresztül az események alakulásába.

„Ehhez egy minden ízében a béke mellett elkötelezett, és rendkívül erős kormányzatra van szükség, amely képes ellenállni annak a nyomásnak, ami évek óta ránk nehezedik, és amely csökkenni nem, csak növekedni fog. Az előttünk álló három hónapos választási időszaknak ez a tétje” – fogalmazott. Megjegyezte: higgadtan és magabiztosan kell előre menniük, távol kell tartaniuk az állománytól a politikát és a szolgálatra kell koncentrálniuk, de „felelősen kell gondolkodnunk a jövőről”.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt: paradigmaváltás történt a hadseregben és amíg korábban a szociális kérdések kerültek előtérbe, ma már szakmai, jó viták vannak.

Hozzátette: az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatban sok tapasztalatot szereztek, és látják, hol kell változtatni a rendszeren. De ezek már nem egy alulfinanszírozott, rosszkedvű hadsereg problémái, hanem egy erős, morálisan rendben lévő hadsereg kihívásai – hangsúlyozta. Hozzátette: a katonák visszakapták a hitüket, tartásukat és a becsületüket.

Szólt arról is, a honvédség nem folytat pártpolitikai tevékenységet. Mi a nemzet egységét jelképezzük, mindenkit szolgálunk, felelősek vagyunk Magyarország biztonságáért – fogalmazott.