Intézze el hivatali ügyeit még az ünnepek előtt!

Mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt! - ezt javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az Otthon Start Fix 3 százalékos lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB-jogviszony igazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok december 13-án (szombat) egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva.

Az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban és kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés. Az év végi leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon Start Fix 3 százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek érdemes számításba venni. A TB-jogviszony igazolást személyesen, vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni. (Az igazolás 30 napig érvényes.) A kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapján a leállás idején is beadható kérelem, és még aznap megérkezik az igazolás az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul megadott.

A földhivatalok elsőként január 7-én nyitnak majd ki. A szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.

A halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain, december 29-31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között, ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.

Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll, december 13-án ugyanis egységesen 8-12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor dolgozzuk le a december 24-i pihenőnapot. A többi kormányhivatali ügyfélszolgálat most szombati nyitvatartásáról a kormányhivatalok hivatalos honlapján javasolt tájékozódni.