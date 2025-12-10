Befejeződött az Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése

A Országos Mentőszolgálat épületenergetikai támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely fejlesztés során a Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése valósult meg - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a projekt zárórendezvényéről szerdán az MTI-vel.

A közlemény alapján a projekt keretében az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett épületek energiahatékony felhasználását, megtakarítását célzó fejlesztések - mint például homlokzati-, lábazati-, lapostető-, padlás hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje - segítik elő a szén-dioxid kibocsátás csökkentését.

A projekt célja az épületek energiahatékonyságának javítása volt, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására - hangsúlyozták.

Az Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program és a Széchenyi Terv Plusz keretén belül vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a támogatás aránya 100 százalék volt.

A közleményben található táblázatból kiderült, hogy a projekt eső szakasza 2 600 461 826 forint volt, a második szakasz pedig 172 017 460 és 391 784 311 forint felhasználásával valósult meg.

Közölték azt is, hogy a projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett konzorciumi formában valósult meg a Országos Mentőszolgálattal való szoros együttműködésben.

A fejlesztésben érintett épületek között felsorolták az Országos Mentőszolgálat Róbert Károly körúti épületét, a Budafok Mentőállomást, a Pesterzsébet Mentőállomást, a Nagykőrös Mentőállomást, a Kiskunhalas Mentőállomást, a Szabadszállás Mentőállomást, a Szarvas Mentőállomást, a Kaposvár Mentőállomást, a Salgótarján Mentőállomást, a Mezőkövesd Mentőállomást, Sajószentpéter Mentőállomást, a Kunszentmárton Mentőállomást, a Hajdúnánás Mentőállomást és a Sárvár Mentőállomást.

Mint írták, a projekt első szakasza és egyben a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2022. március 31. volt, a fizikai befejezés tervezett napja pedig 2023. december 15., míg a második szakasz 2025. december 15-én zárul.