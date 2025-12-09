Több mint egy tucat előterjesztést vitat meg az Országgyűlés

Több mint egy tucat előterjesztés zárószavazás előtti vitáját folytatja le kedden a parlament, amely két törvényjavaslatot kivételes eljárásban kezd el tárgyalni.

Több mint egy tucat előterjesztést vitat meg december 9-én az Országgyűlés - Felvételünkön az Országgyűlés plenáris ülése

A képviselők először egy tucat előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit folytatják le.

Tárgyalják a 2027-ben esedékes mikrocenzusról, azaz kis népszámlálásról szóló javaslatot, illetve azt az előterjesztést, amely a jövő évet a mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából a csata hőseinek emlékévévé nyilvánítja.

Megvitatják az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvény és az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvénynek a módosítását. Az összegző módosító javaslat alapján bővül az átadandó ingatlanok köre: a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza megkap egy most is a kezelésében lévő XIV. kerületi ingatlant.

Napirenden szerepel az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2026-2036.) szóló országgyűlési határozati javaslat, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek is aktív tagjai lehessenek a társadalomnak.

Vita lesz a fegyvertartás szabályait is pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról.

Kivételes eljárásban kezd tárgyalni a parlament két törvényjavaslatot. Ezek egyike a Magyarország és az Egyesült Nemzetek között az Egyesült Nemzetek Egyeteme a béke, a biztonság, valamint az átalakító technológiák kérdéseiben a jövőértés és az előrelátás módszertanainak alkalmazására összpontosító felsőfokú intézetének a jogállásával kapcsolatos megállapodás kihirdetése.

A másik előterjesztés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt módosítja.