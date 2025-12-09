Magyarország központi szereplő lesz

Magyarország célja, hogy a térség egyik meghatározó védelmi és technológiai innovációs központjává váljon, és a jövő biztonsági környezetének nem csupán követője, hanem formálója legyen – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a „TECHDEF25 – Technológiai és Védelmi Konferencia” keddi nyitónapján, a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban.

A miniszter a kétnapos konferencia megnyitóján hangsúlyozta: Európa 2022 óta történelmi fordulóponthoz érkezett, a háború és a gyorsan átalakuló technológiai környezet pedig világossá tette, hogy a béke nem adottság, a biztonság pedig csak erős és felkészült haderővel tartható fenn. Rámutatott: a kontinens a hidegháború óta nem látott összetettségű kihívásokkal néz szembe – a hagyományos fegyveres konfliktustól a hibrid fenyegetéseken és kibertámadásokon át egészen az információ, az energia és a technológia geopolitikai eszközzé válásáig. Mindez egy olyan környezetet hozott létre, amelyben Magyarországnak is alkalmazkodnia kell a gyorsan változó biztonsági realitásokhoz – fogalmazott.

A TECHDEF25 a Védelmi Innovációs Kutatóintézet nemzetközi konferenciája, amely Európa védelmi és technológiai ökoszisztémájának meghatározó szereplőit – döntéshozókat, kutatókat, iparági vezetőket és a kockázati tőke képviselőit – gyűjti össze. A rendezvény célja, hogy a védelem, az ipar, az akadémiai szféra és a technológiai szektor együttműködésével új irányokat jelöljön ki Európa jövőbeli biztonsági és innovációs fejlődéséhez.