Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin

A Roszatom vezérigazgatója azt szeretné, ha Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is ott lenne a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségén.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt meghívták a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségére 2026 februárjára – írja a Gazeta.

Az orosz lap idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki azt mondta, hogy az amerikai szankciók feloldása után az új blokkok a 2030-as évek közepére elkészülhetnek, így Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálna.

A paksi bővítés jelenleg a legnagyobb, építési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt az egész Európai Unióban – írta meg a Mandiner.