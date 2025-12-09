Csúcstechnológia a Semmelweis-en

Két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában kedden.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója aláírták a dokumentumot, amely szerint a Siemens a Semmelweis Egyetemet választotta referenciacentrumnak, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában két csúcstechnológiás képalkotó berendezés átadásán 2025. december 9-én. A most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése

Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.

A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta: az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.

Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely – szavai szerint – forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdóziscsökkentés területén.

Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezés közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását – mondta.

A rektor szerint a két berendezéssel az éves mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni. A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris „szupercentrumként” fog működni – emelte ki Merkely Béla.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a diagnosztika az egészségpolitika egyik kiemelt területe, és ha ilyen típusú fejlesztések történnek, akkor joggal lehetünk büszkék az ellátórendszerre.

Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és az egyetem együttműködése évek óta példaértékű; 2019 óta tizenhat CT oktatás-kutatási és 38 MR kutatás-fejlesztési projektet sikerült lezárniuk.

Az ügyvezető egyben bejelentette: a Siemens a Semmelweis Egyetemet választotta referenciacentrumnak, az erről szóló dokumentumot kedden írták alá.

A két berendezés megvásárlását a magyar állam és az egyetem között fennálló közfeladat-finanszírozási támogatási szerződés tette lehetővé; a CT-berendezés 1,3 milliárd forintba, az MR-készülék 514 millió forintba került.