Szövevényes a csábítási ügy

Sütő-Nagy Zsolt

2020. március 6. péntek. 0:49



Az MSZP és a Demokratikus Koa­líció konfliktusa egyre ellentmondásosabb. Amíg Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke azt állítja, hogy pártpolitikusokat soha nem hívott meg a DK-ba, addig Kovács László, az MSZP egykori elnöke, aki jelenleg is a párt tagja, elismerte: őt is megkeresték az átlépés érdekében. Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke egy tegnapi sajtótájékoztatón cáfolta, hogy megkeresték volna, Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes pedig kitért a válasz elől.

Valaki nem mond igazat – legalábbis ez derül ki Gyurcsány Ferenc Magyar Narancsnak adott interjújából. A Demokratikus Koalíció elnöke ebben határozottan kijelenti, hogy pártpolitikusokat soha nem hívott meg a DK-ba, míg Kovács Lászlónak, az MSZP egykori elnökének – aki jelenleg is a párt tagja – a korábbi nyilatkozata cáfolja ezt. Kovács azt mondta: „Igen, meghívtak a DK-ba engem is, de nem lépek ki az MSZP-ből.”

A Gyurcsány Ferenccel csütörtökön megjelent interjúig mindenki úgy tudta, hogy a DK csábította el az MSZP-ből a párt óbudai és lőrinci polgármesterét, Kiss Lászlót és Szaniszló Sándort. Ezzel szemben Gyurcsány azt állítja a lapban: „Itt ültek nálam, a legőszintébben azt hittem, hogy Budapestről, az országról fogunk beszélgetni. A találkozó felénél láttam, ők lényegé­ben azért jöttek, hogy átlépjenek a DK-ba.”

A két polgármester eddig nem tisztázta egyértelműen, hogy őket kereste meg valaki a DK-ból, vagy ők keresték a pártot, ám szocialista forrásokból úgy tudjuk: a DK két korábbi MSZP-s politikusa, Vadai Ágnes és Varju László puhatolózott egykori párttársak között. Erre utal Kovács László „engem is” kifejezése, azaz az egykori pártelnök tisztában van azzal, hogy nem csupán őt, hanem másokat is megkerestek az átléptetés szándékával.

Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke az Új utakon! Megkezdődik az aláírásgyűjtés címmel tartott tegnapi sajtótájékoztatón Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője és a Gyurcsány Ferenc DK-elnök hétfői találkozója kapcsán megjegyezte: egy baráti ebédnek nincs köze a közélethez. Annál is inkább természetesnek nevezte találkozójukat, mert Molnár tudomása szerint Horváth Csaba és Gyurcsány Ferenc másfél évtizede rendszeresen találkozik. Egy ilyen rendszeres, nem hivatalos találkozót nyugodtan nevezhetünk bizalmi kapcsolatnak is, nem túlzás Horváthot Gyurcsány bizalmasának nevezni. Molnár azt is mondta, neki nincs ilyen bensőséges viszonya Gyurcsány Ferenccel vagy más DK-s személyiséggel, és a Magyar Hírlap kérdésére egyértelművé tette, ő nem szokott közös étkezési szertartáson részt venni DK-sokkal, és nem csábították átlépésre, ám megkeresés esetén sem tenne ilyet. Nem volt ennyire határozott Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes, aki Molnárra bízta a válaszokat, inkább kitért a megkeresésére, az esetleges átlépésére vonatkozó kérdések elől, és sejtelmesen mosolygott a felvetéseken.

Molnár annyit még hozzátett, hogy Gyurcsány Ferencnek a közös listára és közös miniszterelnökre tett javaslata számára azt jelenti, hogy a DK elnöke ezennel csatlakozott az MSZP-elnök, Tóth Bertalan javaslatához. Érzékeltette, hogy örömmel látnák, ha a további javaslataikat is támogatná a Demokratikus Koalíció.