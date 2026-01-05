2026. január 7., szerda

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

Száz éves lett a Brit Nagydíj

Ünnepi érmét bocsájt ki az Egyesült Királyság

MH/ MTI
 2026. január 5. hétfő. 18:16
Megosztás

Az Egyesült Királyság érmét bocsát ki a Forma-1-es Brit Nagydíj 100. évfordulója alkalmából.

Száz éves lett a Brit Nagydíj
A silverstone-i versenypálya 1954-ben (a Mercedes argentin pilótája, Juan Manuel Fangio (j) versenyez a brit Stirling Moss-szal)
Fotó: AFP/STF

A Brit Pénzverde bejelentése szerint az 50 penny névértékű centenáriumi érme egy száz évvel ezelőtti és egy modern autót ábrázol majd.

A Brit Nagydíj 1926 óta létezik, először a Brooklands pálya adott otthont a futamnak, amelyet kisebb megszakításokkal 1987 óta rendeznek meg a Silverstone Circuiton.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink