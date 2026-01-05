Száz éves lett a Brit Nagydíj

Az Egyesült Királyság érmét bocsát ki a Forma-1-es Brit Nagydíj 100. évfordulója alkalmából.

A silverstone-i versenypálya 1954-ben (a Mercedes argentin pilótája, Juan Manuel Fangio (j) versenyez a brit Stirling Moss-szal)

A Brit Pénzverde bejelentése szerint az 50 penny névértékű centenáriumi érme egy száz évvel ezelőtti és egy modern autót ábrázol majd.

A Brit Nagydíj 1926 óta létezik, először a Brooklands pálya adott otthont a futamnak, amelyet kisebb megszakításokkal 1987 óta rendeznek meg a Silverstone Circuiton.