2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Autó-motor

A kisebb SUV-k jeles képviselője

Teszt: Peugeot 2008 Hybrid

BG
 2025. december 22. hétfő. 17:43
Megosztás

Töretlen az SUV-k és a crossoverek uralma az autópiacon. Bármely méretben kelendőek, a kisebb fajták egyik jeles képviselője a Peugeot 2008, melyet most az új lágy hibrid hajtáslánccal próbáltunk ki.

A kisebb SUV-k jeles képviselője
Peugeot 2008 Hybrid
Fotó: SportVerda

Motor, váltó

Az elejében 1,2 literes, háromhengeres turbós benzinmotor dolgozik, melyet egy kis villanymotor támogat meg. Ketten együtt 145 lóerőt és 230 Nm-es nyomatékot biztosítanak, amivel egészen ütős, 8,3 másodperces 0-100-as sprintet produkál a 2008 Hybrid. A korábbi nyolcfokozatú automata helyett egy új fejlesztésű, hatfokozatú duplakuplungos váltó intézi az erőátvitelt, amely nem feltétlenül jelent előrelépést.

Peugeot 2008 Hybrid
Peugeot 2008 Hybrid
Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

A 2008 nem élményautó, de mozgékonysága és jó manőverezhetősége miatt kellemes vezetni. A kicsi és közvetlen kormány városban praktikus, országúton sportos, annak ellenére, hogy alig ad visszajelzést az útról. Városi forgalomban a lágy hibridekhez képest feltűnően sokat mehetünk tisztán elektromosan, és alacsony fordulaton némi plusz lendületet is ad a villanymotor (28 LE, 50 Nm).

Peugeot 2008 Hybrid
Peugeot 2008 Hybrid
Fotó: SportVerda

Az új duplakuplungos váltó viszont elég darabos, elindulásnál időnként ránt, az előre- és hátramenet közötti átváltás pedig lassú, amely parkolás közben bosszantó igazán. A futómű alapvetően kényelmes hangolású, de jó partner a kanyargáshoz is, szerpentinen meglepően gyorsan lehetett haladni a tesztautóval.

Peugeot 2008 Hybrid műszerfal
Peugeot 2008 Hybrid műszerfal
Fotó: SportVerda

Utastér, csomagtartó

A belső dizájn modern, az anyaghasználat igényes, sok részlet prémium érzetet kelt, az összeszerelés masszív. A kormány mögötti kijelző (i-Cockpit) nagyon szép, de a pozíciója miatt megosztó, mert sokak számára beletakar a kormány. A 10 colos középső érintő-kijelző megjelenítése igényes, reakcióideje átlagos, a vezeték nélküli telefontükrözés megbízhatóan működik rajta.

Peugeot 2008 Hybrid belső
Peugeot 2008 Hybrid belső
Fotó: SportVerda

A tolatókamera képe viszont időnként rosszul látható, túl sötét vagy túl világos, állítási lehetőség nincs. A GT ülések nagyon jól tartanak, fűthetőek, a vezetőé masszírozni is tud. Elől a hely is bőséges, hátul viszont csak kisautós, bár kisebb termetűeknek ott is kényelmes. A csomagtartó mérete a kategória átlagát hozza, a hangszigetelés lehetne jobb, autópályán erős a szélzaj.

Peugeot 2008 Hybrid belső
Peugeot 2008 Hybrid belső
Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Nálunk átlagosan 6,3 litert evett a 2008 Hybrid. Ebben volt sok városi közlekedés, dugókban araszolás, kevés autópályázás és némi hajszolás hegyi utakon.

Peugeot 2008 Hybrid
Peugeot 2008 Hybrid
Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda

Peugeot 2008 Hybrid csomagtartó
Peugeot 2008 Hybrid csomagtartó
Fotó: SportVerda

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

X nélkül, elektromosan

X nélkül, elektromosan

ĀAz XC40-ből levették az X-et, átrajzolták a tetővonalát, a hátulját, kicsit az elejét is, hajtásláncokból pedig csak a villanyosat hagyták meg. Így született meg a svédek első terepkupéja, a C40

Francia SUV-kupék

Francia SUV-kupék

ĀMég mindig rejlenek kiaknázatlan lehetőségek a szabadidő-autók szegmensében. Már nem csak a prémium márkák kínálnak ezekből csapott hátú, lejtős tetejű változat, azaz SUV-kupét

A legerősebb Mazda

A legerősebb Mazda

ĀVan belőle sorhatos dízel is, de először a plug-in hibrid – és egyben a legerősebb – hajtáslánccal érkezett hozzánk a Mazda legnagyobb SUV-je