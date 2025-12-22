Íme a nyolcadik generáció

2018-ban tért vissza Európába a Toyota Camry, a világ egyik legnépszerűbb limuzinja. Sok riválisával ellentétben azóta is kitart, ez itt a nyolcadik generáció – a facelift után.

Motor, váltó, futómű

A márka jól ismert hibrid hajtáslánca dolgozik benne, melynek benzines része a 2,5 literes, négyhengeres szívómotor. Ezt támogatja egy villanymotor, amely immár lítiumion akkuból táplálkozik.

Toyota Camry Fotó: SportVerda

A rendszer összteljesítménye 230 LE, 7,2 másodperc a 0-100, a végsebesség pedig 180 km/h-ban limitált. Az automataváltó fokozatmentes, a futómű elől MacPherson, hátul többlengőkaros. Adaptív lengéscsillapítás nem rendelhető, és érdemes tudni, hogy vontatni sem lehet a Camry-vel.

Toyota Camry belső Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

A hibrid rendszer simasága iparági etalon. A benzines, hibrid vagy tisztán elektromos hajtások között teljesen zökkenőmentes az átmenet. Városban a menetidő 80%-ában áll a benzines, megnyugtató csendben suhan a Camry, és átlagos gyorsításnál a benzines sem hangoskodik.

Toyota Camry belső Fotó: SportVerda

Nagyobb gyorsításnál viszont zavaróan pörög, és konstans fordulaton zúg. A kormányzás precíz, a rugózási komfort kifogástalan, és az oldaldőlés sem jelentős a kanyarokban. A fordulókör viszont túl nagy, amely parkoláskor bosszantó, a vezetősegítők pedig néha túlbuzgók.

Toyota Camry belső Fotó: SportVerda

Utastér, csomagtartó

Belül tágas és kényelmes a Camry. A lábaknak tekintélyes hely kínálkozik, a fejtér viszont lehetne nagyobb. Hátul is van ülésfűtés, külön klímazóna motoros roló és szintén elektromosan dönthető háttámlák. Mindez a lehajtható könyöklőbe integrált érintős felületről működtethető.

Toyota Camry csomagtartó Fotó: SportVerda

A középső érintő-kijelző grafikája nem hozza a ma elvárható színvonalat, a menü logikája kacifántos, csakúgy a kormány mögötti kijelzőn is. A parkolókamera képe rendben van, és a CarPlay is szépen fut (kábel nélkül), továbbá annak is örülhetünk, hogy ebben az autóban sok funkciónak még fizikai gombja van. A csomagtartó nagy (529 l), de a betüremkedő ajtózsanérok elvesznek belőle. Jó pont, hogy teljes értékű pótkerék van a padlója alatt, amely ma már ritkaság.

Toyota Camry kamera Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

Közel olyan takarékos, mint egy kétezres dízel. Sőt, városi forgalomban jobb, ott 5 liter körül fogyaszt, országúton is csak fél literrel többet. Autópályán sem válik iszákossá, ott 6,5-7 litert kér. Ilyen csekély étvágy mellett nem kevés az 50 literes tank.

Toyota Camry belső Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda