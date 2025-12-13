Verstappen olyan beteg lett, hogy csak egy verseny segített rajta

Pénteken megtartották a 2025-ös FIA gálát, ahol a Forma 1-es versenyzők is megkapták trófeájukat. Az egyik főszereplő azonban hiányzott.

Magyar idő szerint pénteken 19 órától tartották az FIA 2025-ös díjátadó gáláját az üzbegisztáni fővárosban, Taskentben. Az eseményen valamennyi FIA-sorozat bajnokának, illetve első három helyezettjének részt kellett vennie, ám Max Verstappen kihagyta az eseményt.

A Red Bull bajnokához közeli forrás, a hollandTelegraaf arról számolt be, hogy Verstappen nem vesz részt a díjátadón, mivel nem érzi jól magát. A részvételi kötelezettség alól csak az kaphat felmentést, akinek elfogadható indokai vannak erre. Verstappen a hírek szerint influenzás lett a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj után.

Az internetre azonban felkerült egy érdekes videó összeállítás, amelyen Verstappen egy online versenyen vett részt.

A minap Helmut Marko, a Red Bull búcsúzó tanácsadója egy interjúban elárulta: eredetileg Verstappennek is részt kellett volna vennie azon a hétfői tanácskozáson, amelyen közölte a márka vezetőivel, hogy nyugdíjba akar vonulni, de a holland végül nem jelent meg. Marko szerint a repülőjével akadtak gondok.

Verstappen a héten járt a Red Bull Milton Keynes-i gyárában, ahol egy amolyan évzáró ünnepségen és közös fotózáson vett részt Cunoda Jukival és az egész csapattal.

Nem a mostani az első eset, hogy valaki távol maradt az FIA-gálától. Korábban több résztvevővel is előfordult, hogy például verseny miatt nem lehetett a helyszínen. Az F1-ből legutóbb Lewis Hamilton maradt távol az eseménytől: 2021-ben a botrányos abu-dzabi szezonzáró után tüntetőlegesen nem ment el a díjátadóra. Az FIA később amolyan büntetésként jótékonykodásra kötelezte őt.